A la Une . St-Pierre : Il filmait en secret les femmes aux toilettes durant le Sakifo

Un Saint-Leusien a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour voyeurisme aggravé. Samedi et dimanche derniers, il s'était caché à plusieurs reprises dans les toilettes du Sakifo pour filmer les femmes par-dessous la séparation entre les cabines. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 7 Juin 2023 à 17:33

Dimanche soir, alors que la fête battait son plein au Sakifo, une festivalière se rend aux toilettes. Voyant une cabine fermée, mais sans jambes apparentes, elle choisit la cabine d'à côté. Alors qu'elle s'apprête à satisfaire ses besoins, elle aperçoit un téléphone passer sous la séparation.



Approximativement au même moment, une autre femme s'accroupit pour ses besoins et observe la même scène. Elle se précipite alors pour prévenir un agent du festival, qui alerte immédiatement la police. Les fonctionnaires arrivent rapidement et ordonnent à la personne de sortir de la cabine.



Hugo* finit par sortir après un long moment, mais commence à s'opposer aux policiers. Lorsque ces derniers le fouillent, il saisit son téléphone et le jette dans la foule. Les fonctionnaires doivent le plaquer au sol pour le menotter.



Ils retrouvent l'appareil dont l'analyse révèle 47 vidéos de femmes enregistrées entre samedi et dimanche. Les horaires confirment qu'il est resté enfermé près d'une heure aux toilettes chaque soir.



"C'était par curiosité"



"Je n'ai pas réfléchi à ce que je faisais. On m'a appelé quand j'étais aux toilettes et c'est là que j'ai remarqué que ça reflétait", explique l'homme de 37 ans à la barre du tribunal. Il affirme à plusieurs reprises que c'était la première fois qu'il agissait ainsi et présente ses excuses aux victimes, dont seulement 2 sur 47 étaient conscientes d'avoir été victimes de ses actes.

"Je n'aurais pas gardé ces vidéos. Je ne sais pas ce que j'en aurais fait, mais je ne les aurais certainement pas partagées. C'était par curiosité", se défend-il.



De son côté, l'une des victimes affirme avoir des troubles du sommeil depuis l'événement et demande 1000 euros pour le préjudice moral.



"Ce n'est pas l'œuvre d'un novice"



Pour la procureure, Hugo n'en est pas à son coup d'essai. "Il y a des éléments qui montrent que ce n'est pas la première fois. 33 vidéos le premier soir, 17 le lendemain, ce n'est pas l'œuvre d'un novice. On voit que les images ont un bon angle. Il n'y a aucun raté. Il choisit ses cibles, car c'est toujours le même type. C'est presque formaté", argumente-t-elle avant de requérir une peine d'un an de prison, dont six mois avec sursis.



Du côté de la défense, Me Soizic Panefieu n'a pas la même lecture que le ministère public. "J'ai entendu beaucoup de mots sur mon client, dont celui de 'pervers', mais ce n'est pas celui que j'ai rencontré durant sa garde à vue. Il a toujours été clair et a tout avoué. Il a été honnête. Il dit tout depuis le début, mais personne ne veut l'entendre", souligne-t-elle.



Me Panefieu insiste ensuite sur les deux années difficiles de son client, qui a vu sa maison brûler et son père mourir il y a quelques mois, l'obligeant à revenir de l'Hexagone. "Il a vécu deux années traumatiques qui peuvent expliquer ce geste". C'est pourquoi elle demande que la peine soit réduite à du sursis et à des sommes moins conséquentes pour les dédommagements aux victimes.



Une plaidoirie qui a convaincu le tribunal de le condamner à 8 mois de prison avec un sursis probatoire de 2 ans. Il a également l'obligation de suivre des soins et de travailler, ainsi que l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes, dont l'une recevra 250 euros pour le préjudice moral.



*Prénom d'emprunt



