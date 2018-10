St-Pierre: Il donne des coups de couteau à son voisin et séquestre son ex petite-amie

Alcoolisé, un jeune homme de 27 ans attaque son voisin à coups de couteau. Ce dernier était venu lui rendre visite à l'improviste pour tenter de s'expliquer sur un précédent différent. Très vite, ils en viennent en mains et le jeune homme, pris de colère, va chercher un couteau.



Peu de temps après cette scène du 1er octobre dernier, le jeune homme incontrôlable force son ex-compagne à monter dans sa voiture. Il l'interpelle à la sortie de chez elle à Saint-Pierre, en lui disant "qu'il tuera son père si elle ne s'exécute pas", souligne le Quotidien.



Il la conduit donc jusqu'à chez sa mère, où il loge, en la tirant par les cheveux. Il la force ensuite à passer la nuit avec lui.



Elle a préféré attendre que l'alcool fasse effet sur le jeune homme pour prendre la fuite vers 3 heures du matin. Alors que l'avocat de la défense déclare que sa cliente a été traitée comme "un animal de compagnie", la présidente de l'audience parle même de séquestration.



Le jeune homme semble ne pas accepter la rupture, qui remonte à plus de six mois. L'ex petite-amie déclare le laisser parfois revenir à son domicile car elle a peur des représailles.



Bien qu'il semble exprimer des regrets, le jeune homme a déjà plus de vingt condamnations derrière lui. Il écope de 18 mois de prison ferme, avec interdiction de revoir son ex et son voisin. Son comportement étant considéré comme inquiétant, le tribunal demande à ce qu'il soigne son addiction à l'alcool.