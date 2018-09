St-Pierre: Il discute avec un détenu du haut d'un poteau électrique

Les gendarmes, témoins de la scène, ont dû être surpris lundi après-midi d’apercevoir sur un poteau électrique la présence d’un homme en pleine discussion avec une personne se trouvant dans l’enceinte de la maison d’arrêt de St-Pierre.



Par mesure de sécurité, ces derniers ont attendu que le perché descende pour le remettre aux policiers. Malgré le flagrant délit, le mis en cause a nié les faits, indique le Quotidien.



L’homme est poursuivi et sera jugé pour s’être introduit dans la caserne des gendarmes jouxtant la prison et communication irrégulière avec un détenu.