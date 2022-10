A la Une . St-Pierre : Il agresse sa compagne dans un bus

Un individu a été interpellé pour des violences sur sa conjointe. Après des violences à son domicile, il l’a poursuivie jusque dans le bus où il a jeté son téléphone. Il doit être déféré au tribunal demain. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 3 Octobre 2022 à 17:57

Samedi, les policiers reçoivent un appel d’une femme victime de violences de la part de son compagnon. Elle a reçu deux gifles et a été étranglée. Le temps que les policiers se rendent sur les lieux, un deuxième épisode de violences se produit.



Le concubin violent a poursuivi sa compagne jusque dans le bus. Il a empoigné sa victime, s'est saisi de son téléphone portable et le lui jette dessus.



Placé en garde à vue, il reconnaît avoir insulté et menacé sa compagne et le chauffeur de bus. Il ne peut cependant pas expliquer comment la vitre du bus s’est brisée. Il doit être présenté au tribunal mercredi.



