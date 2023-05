St-Pierre : Il achète une voiture en l'état, a un accident avec, puis poignarde le vendeur

Samedi dernier, un professionnel de la vente de véhicules d'occasion a fait affaire avec un homme d'une trentaine d'années. Il lui a vendu une voiture en l'état pour 3.000 euros, mais a prévenu que le véhicule avait un défaut de contrôle technique et ne pouvait donc pas circuler jusqu'à sa mise aux normes. Le trentenaire a accepté la transaction.



Malgré les avertissements, l'acheteur a utilisé son véhicule et a fini par avoir un accident. Il a contacté le vendeur et un rendez-vous a été pris le lendemain chez la grand-mère de l'acheteur. Le vendeur, un homme d'une cinquantaine d'années, a expliqué à l'acheteur qu'il ne devait pas conduire le véhicule et qu'il ne pouvait donc pas être remboursé.



L'acheteur s'est énervé et a sorti un grand couteau avant de donner un coup circulaire. La victime a une plaie profonde de 5 cm. Elle s'est vu prescrire 5 jours d'ITT.



Interpellé, l'acheteur a été déféré au tribunal de Saint-Pierre. Il doit comparaître en correctionnelle prochainement.