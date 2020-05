Faits-divers St-Pierre : En sang et en état de choc, elle se réfugie au commissariat

Par Aurélie Hoarau - Publié le Mardi 26 Mai 2020 à 07:37 | Lu 1281 fois

Une jeune femme en sang, terrifiée et en partie dévêtue, s'est réfugiée au commissariat de Saint-Pierre ce lundi matin, rapporte le JIR.



Elle a expliqué avoir été violentée par son ex-compagnon, mais a refusé de déposer plainte.



Couverte de griffures, elle a été prise ne charge par les secours et transportée vers le CHU, précise le journal.



Un signalement a été fait au Parquet, lequel peut décider de lancer des poursuites même si la victime n'a pas déposé plainte.





