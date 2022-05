La grande Une St-Pierre : En pleine rue, il dépouille son ex des bijoux et de l'iPhone qu’il lui avait offerts

Joël* s’en est pris à son ex-compagne le 11 mars dernier. Il lui a arraché ses lunettes de soleil, ses bijoux, sa montre en or mais aussi son iPhone… Des cadeaux qu’il lui avait pourtant offerts durant leur relation qui a duré plus d’un an. Par PB - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 11:26

Pour le jeune homme, il est tout à fait normal de reprendre les cadeaux offerts une fois la relation amoureuse terminée. Le jour des faits, c’est par hasard, assure-t-il, qu’il croise son ex-compagne. Celle-ci se rendait justement au rendez-vous fixé avec le neveu de Joël et devait lui rendre des papiers d'identité.



Joël, en voiture avec sa nouvelle copine, s’arrête à sa hauteur. Son ex lui jette les papiers dans la voiture. Il n’en faudra pas plus pour énerver le jeune homme. Joël sort de la voiture et arrache avec violence les lunettes de soleil, la chaine en or et le téléphone portable de la jeune femme.



Lors de sa déposition, la victime indique que la nouvelle copine est également intervenue pour venir aider Joël à lui dérober son téléphone portable. L’iPhone une fois dans les mains, Joël n’hésitera pas d’ailleurs à le détruire. La victime s’en tire avec deux jours d’ITT, notamment blessée à la lèvre. Un témoin de la scène confirme également que la victime s’est retrouvée au sol.





" J’ai repris ce que j’ai acheté", se justifie Joël, jugé ce lundi en comparution immédiate devant le tribunal de Saint-Pierre. Le jeune homme explique à demi-mot avoir arraché les objets "parce qu’elle n’a pas fait ce qu’il fallait".



Quelques jours auparavant, Joël venait pourtant de sortir de prison grâce à un aménagement de peine. 15 mentions figurent à son casier, dont 13 pour des faits de violences ou intimidation. "Je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin que ça. Franchement, cette histoire-là me dépasse", tente-t-il sans convaincre. Difficile pourtant de faire abstraction de la volonté d’humilier en pleine rue, note la procureure.



La victime, par crainte de représailles, ne s’est pas présentée à l’audience. De toute manière, elle n’aurait pas pu entendre de simples excuses formulées par son agresseur. "Il ne regrette que parce qu’il vient de sortir de prison", souligne pour la partie civile Me Sameidha Mardaye, qui demande en faveur de sa cliente 1.500 euros de préjudice physique et 2.500 euros de préjudice moral.



"Ce que Madame a sur elle lui appartient sauf s'il en apporte la preuve", tance le parquet qui demande 8 mois d’emprisonnement, la révocation de 5 mois de sursis et le maintien en détention.



Il est pourtant coutume de rendre la bague de fiançailles, avance la défense pour expliquer l'état d'esprit du prévenu. Me Alexandre Volz s'étonne également des réquisitions par rapport aux faits et du simple rappel à la loi délivré à la nouvelle copine de son client.



Joël retourne finalement en prison. Pour ces faits de vol avec violence mais aussi de recel d’un téléphone en prison, le jeune homme a été condamné à 6 mois de prison ferme et 4 mois d’un précédent sursis ont été révoqués. Le jeune homme devra verser 600 euros à son ex pour la souffrance endurée.



*prénom d'emprunt