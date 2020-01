Politique St-Pierre: Emmanuel Doulouma présente sa candidature pour les municipales

Le quadragénaire saint-pierrois Emmanuel Doulouma a officialisé sa candidature pour les élections municipales de mars prochain. Les partisans étaient nombreux pour l'accueillir au sein du Colibri, un lieu très symbolique pour le candidat.



Ce "marmay la kour Terre Sainte", comme il se plait à se présenter lui-même, se veut porteur d’une une démarche innovante, loin des appareils partisans et des recherches de mandats politiques. Il prône une démarche citoyenne et éco-responsable qui s’inscrit dans la droite ligne du mouvement populaire des Gilets Jaunes.



Il mènera sa campagne avec pour mot d’ordre : la proximité. Solidarité, emploi, environnement, développement économique et touristique : voici autour de quoi Emmanuel Doulouma orientera sa campagne, et son mandat.



"100% de bio et de produits locaux dans les cantines, chèque solidarité pour les seniors, renforcement des effectifs d’ATSEM dans les écoles, création d’une Maison du Séga Maloya à Grand Bois, création d’une police municipale intercommunale, ouverture de postes de police municipale supplémentaires dans des secteurs sensibles,..." autant de projets déjà travaillés et chiffrés pour atteindre l’objectif qui est aussi le slogan de cette liste : "faire de Saint-Pierre une ville plus verte, une ville pour tous".

Avec ses colistiers, des "Monsieur et Madame tout le monde", des mères et pères de famille, employés, à la recherche d’un emploi, retraités qui n’ont jamais été élus, ils partagent cette volonté de lutter contre la "fatalité". La fatalité de voir toujours les mêmes élites se partager les mandats et le pouvoir, tout en étant très éloignés, pour ne pas dire déconnectés, des réalités du terrain et donc des réels problèmes et attentes de leurs concitoyens.



"Je serai un maire à 100%", précise le candidat tête de liste, avant d'ajouter "je ne serai pas enfermé dans mon bureau, j’irai à la rencontre des habitants, dans chaque quartier, dans chaque chemin, tout au long du mandat. Et je demanderai à mes colistiers de faire de même". Nicolas Payet Lu 367 fois







