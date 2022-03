A la Une . St-Pierre : Elle tombe sur un voyeur dans les toilettes d’un centre commercial

Samedi dernier, alors qu’elle se trouvait dans les toilettes d’un centre commercial, une cliente a surpris un homme muni d’un miroir en train de l’observer. Une plainte a été déposée. Par LG-SF - Publié le Mardi 1 Mars 2022 à 11:01





“Je suppose que ce dernier tentait de filmer mes parties intimes"



“Il s'agissait d'un miroir”, indique-t-elle. L’individu aurait alors poussé l’objet par terre, vers sa direction. “Je me suis penchée pour vérifier cela et j'ai constaté qu'un homme se trouvait agenouillé, il portait un jean's noir.”



Marie* quitte alors le box et aperçoit brièvement un homme qui quitte les lieux d’un pas pressé, téléphone à la main.



“Je suppose que ce dernier tentait de filmer mes parties intimes à l'aide de ce miroir et d'un téléphone”, déclare-t-elle, encore choquée par cet acte de voyeurisme.



"D'autres clientes se sont plaintes"



La cliente du magasin affirme avoir informé les agents de sécurité pour leur faire part de la scène. Selon elle, ces derniers n’ont pas été surpris par de telles déclarations.



“Ils m'ont informée que d'autres clientes du magasin se sont plaintes de ce genre d'agissement”, précise-t-elle.



Le mode opératoire de l’individu n’est pas sans rappeler



Marie a quant à elle déposé plainte ce matin.



*prénom d'emprunt Samedi soir, Marie* se trouvait au centre commercial Grand Large à Saint-Pierre lorsqu'elle a été victime d'un voyeur. Les faits se sont déroulés dans les toilettes pour femmes. Marie entend une personne entrer dans la cabine d’à côté. "Je pensais que c'était évidemment une femme", explique-t-elle.. Quelques secondes plus tard, cette dernière semble “ramasser quelque chose par terre”, décrit-elle la scène.“Il s'agissait d'un miroir”, indique-t-elle. L’individu aurait alors poussé l’objet par terre, vers sa direction. “Je me suis penchée pour vérifier cela et j'ai constaté qu'un homme se trouvait agenouillé, il portait un jean's noir.”Marie* quitte alors le box et aperçoit brièvement un homme qui quitte les lieux d’un pas pressé, téléphone à la main.“Je suppose que ce dernier tentait de filmer mes parties intimes à l'aide de ce miroir et d'un téléphone”, déclare-t-elle, encore choquée par cet acte de voyeurisme.La cliente du magasin affirme avoir informé les agents de sécurité pour leur faire part de la scène. Selon elle, ces derniers n’ont pas été surpris par de telles déclarations.“Ils m'ont informée que d'autres clientes du magasin se sont plaintes de ce genre d'agissement”, précise-t-elle.Le mode opératoire de l’individu n’est pas sans rappeler les faits survenus à Carrefour Canabady en février 2021. L'auteur avait été déclaré coupable de "upskirting" et avait écopé d'un mois de prison avec sursis.Marie a quant à elle déposé plainte ce matin.*prénom d'emprunt





Publicité Publicité