A la Une . St-Pierre: Deux cambrioleurs séquestrent un commerçant

Des cambrioleurs ont pénétré chez des commerçants saint-pierrois vendredi soir, sachant qu'ils y trouveraient de l'espèce. Au moment de quitter les lieux, ils ont séquestré la victime dans sa propre voiture. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 10 Août 2020 à 07:30 | Lu 1121 fois

Deux individus armés se sont introduits chez des commerçants vendredi soir à Saint-Pierre.



À la recherche d’espèces, l’un des deux a tiré un coup de feu en direction du couple avant que la paire ne prenne la fuite avec 15.000 euros en liquide indique Le Quotidien.



Ils sont également partis avec le commerçant séquestré dans son propre véhicule. Ce dernier parviendra à s’extirper et les deux mis en cause sont désormais activement recherchés par la police.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité