St-Pierre : Des parents demandent la réouverture de toutes les écoles

Ils se sont rassemblés devant la mairie de St-Pierre pour demander une réouverture équitable sur la commune. "D’un quartier à l’autre, d’une école à l’autre ce n’est pas la même réalité", explique Amandine, maman d’un enfant scolarisé en petite section.



Le retour à l’école est "un droit fondamental", dénoncent les parents d’élèves. "La privation de 'vivre ensemble' avec ses camarades de classe et la privation d’une relation proche et directe avec l’enseignant sont reconnues par tous les spécialistes comme néfastes à l’équilibre de l’enfant". Ils protestent également contre un manque de communication avec les services de la ville.



Sur les 41 écoles publiques 2 écoles privées sous contrat, la moitié a réouvert ce lundi selon un protocole spécifique, avait annoncé la mairie.



Une pétition et un recours en référé au tribunal administratif ont été lancés.