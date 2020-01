St-Pierre: Des graffitis gravés sur du corail vivant

Ceci n’a rien à voir avec du land art ou une quelconque performance artistique. Des graffitis ont été gravés sur du corail dans le lagon de St-Pierre. L’agression a été constatée par l’Association citoyenne de St-Pierre-Réunion. "Du jamais vu, et bien triste, alors que l’on n’a pourtant jamais autant parlé de protection de l’Environnement !" déplore l’association qui oeuvre à la préservation et à l'accès libre et responsable aux milieux naturels.



En cette période de vacances scolaires et de chaleur, la pression sur les lagons est particulièrement importante.