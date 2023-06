A la Une . St-Pierre : Des crottes de rats dans des classes de l'école Jean-Paul Sartre

Les représentants des parents d'élèves de l'école Jean-Paul Sartre à la Ravine des Cabris déplorent l'état d'insalubrité et d'insécurité depuis quelques années déjà. Malgré les alertes, la situation change peu. Par PB - Publié le Mardi 6 Juin 2023 à 08:30

Les peintures sont écaillées, la moisissure s'est invitée sur les faux plafonds, les fuites dégradent les sanitaires, le réseau électrique est non conforme... mais ce qui inquiète encore davantage les parents d'élèves de l'école élémentaire Jean-Paul Sartre à la Ravine des Cabris, ce sont les rats qui auraient élu domicile dans des salles de classe depuis avril dernier.



Des crottes de rongeurs ont été retrouvées dans deux salles de classe. Après le passage d'une société spécialisée, à l'issue des vacances scolaires, trois cadavres de rats ont été retrouvés dans ces salles. "Mais pas de désinfection et le carton contenant à priori le ‘nid’ de rat est toujours présent. Il y a une forte odeur de putréfaction et de rat dans les locaux et les déjections sont toujours présentes", indiquent les parents d'élèves. "Les enseignants et leurs élèves font classe depuis 5 semaines dans la salle des profs ou la bibliothèque. Aucune autre solution n'a été proposée".



Le dialogue avec la direction de la Vie éducative de la mairie se fait "peu ou pas", regrettent en outre les parents d'élèves.



"En amont des problèmes liés aux rongeurs, nous avons déjà fait remonter des problèmes de sécurité". Une école qui fait partie des plus importante de France concernant les effectifs, puisqu'elle concentre 580 élèves, rappellent-ils.