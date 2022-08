A la Une . St-Pierre : De la prison ferme cette fois-ci après le vol de la 106 et sa course folle

Luc* comparaissait vendredi déjà devant le tribunal correctionnel pour avoir volé une 106 et mis en danger des automobilistes mercredi sur la quatre voies de Grands Bois. Le jeune homme n’a pas tardé à faire reparler de lui. Au lendemain de son procès, il a recommencé à voler et s’est enfui de son placement en garde à vue dimanche. Ce mercredi, il a été jugé à nouveau en comparution immédiate face à un tribunal agacé par son comportement. Par Prisca Bigot - Publié le Mercredi 31 Août 2022 à 19:54









Alors qu’il n’a pas le permis et qu’il a été condamné la veille pour les mêmes faits, son tonton le voit ensuite dans une Seat volée. Plus tard dans la soirée, Luc se rend dans un bar de la ville et dit avoir acheté un iPhone SE pour 50 euros. Un téléphone qu’il cassera le lendemain alors qu’il se trouve au commissariat de St-Pierre. Pour ajouter à la liste, Luc placé en garde à vue va feindre un malaise et s’enfuir avant d’être rattrapé par les policiers.



Luc pense avoir réponse à tout même si celles-ci sont improbables voire insensées. Pourquoi il vole les figurines? "Parce que l’employé n’a qu’à mieux faire son travail et être plus rapide". Pourquoi voler la Seat? "Parce que les clés sont dessus, même un clochard la volerait. J’ai deux voitures. Je ne laisse pas les clés dessus". Luc reconnaît cependant les faits mis à part le vol du téléphone dans l’hôtel.



"Drôle de personnalité"



L’inquiétude monte également du côté du parquet face à ces "grappes d’infractions" alors que le casier de Luc était jusque-là vierge. Pour le ministère public, l’attitude de Luc, "à la drôle de personnalité", ne laisse aucun doute. La vice-procureure écarte les troubles psychiatriques, elle voit Luc dans une "attitude arrogante permanente", analyse-t-elle. Le jeune homme "perd pied, mais quand il aura finit son numéro il pourra peut-être réfléchir", espère-t-elle. 8 mois ferme pour les vols et 4 mois pour l’évasion avec maintien en détention sont requis.



Si pour sa défense Me Ben Ali Ahmed reconnaît la "difficulté de défendre" ce type de comportement, il demande à la "juridiction de prendre de la hauteur, de ne pas tomber dans le panneau de la provocation ou des problèmes psychiatriques pour lesquels on a pas voulu aller plus loin". Pour la robe noire, la question centrale a été éludée : "Est-ce que ce garçon est normal?".



Les éléments du dossier doivent être pris en compte et l’avocat demande la relaxe pour les accusations de vol du téléphone dans l’hôtel et la clémence pour les autres infractions. Les dernières paroles du prévenu avant le délibéré viennent davantage jeter le trouble sur sa personnalité. "J’entends des voix dans ma tête qui me poussent à voler. Je suis peut-être arrogant certes, mais je suis pas un mauvais marmaille. Je m’excuse", livre Luc.



Ses mots ne lui évitent pas la prison. Même s'il obtient la relaxe pour les poursuites de vol dans l’hôtel, Luc écope de 6 mois de prison ferme pour les autres vols, le recel du téléphone et sa destruction. Pour son évasion de garde à vue, il est condamné à 4 mois ferme également, le tout avec maintien en détention. Il devra rembourser le magasin de BD et la jeune femme à qui appartenait l’iPhone à hauteur de 300 euros de préjudice matériel et 300 euros de préjudice moral.



(* prénom d'emprunt)



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur