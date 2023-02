A la Une . St-Pierre : Condamné 2 fois en moins d'une semaine, il n'échappe finalement pas à la prison

Un homme de 31 ans a été condamné par le tribunal de Saint-Pierre pour plusieurs délits routiers. Il était déjà en attente de procès en juin pour les mêmes faits. Et surtout, il a été condamné mercredi dernier pour avoir agressé un coiffeur avec un katana. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 6 Février 2023 à 17:45

Samedi dernier, Christophe, 32 ans, est contrôlé par la police à Saint-Pierre. Le test d’alcoolémie révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,80 gramme par litre de sang. De plus, il n’a pas de système de protection pour son enfant à l'arrière, il n’a pas de permis valide et le véhicule est sans carte grise et sans assurance.



Le Saint-Pierrois est en attente pour un procès en juin prochain après s’être fait contrôler pour les mêmes faits en novembre dernier. Surtout, il a été condamné mercredi dernier pour avoir agressé un coiffeur avec un katana. Il accusait ce dernier d'avoir raté sa coupe de cheveux. L'homme a la semaine dernière écopé de 18 mois de prison, dont six avec sursis, mais a évité de justesse l’incarcération. Le président du tribunal lui explique que ce ne sera pas possible aujourd’hui.

Pour la procureure, le prévenu "se fiche des règles de la vie en société". C’est pourquoi elle requiert une peine de six mois de prison ferme, la révocation d’un mois de sursis, le tout avec mandat de dépôt.



Le tribunal le condamne finalement à trois mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Il écope de trois amendes de 90 euros pour les infractions. Sa voiture est confisquée et son permis retiré.



