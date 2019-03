St-Pierre: Classe en plein air à l'école Georges-Fourcade "pour de meilleures conditions de travail"

Ils n'en peuvent plus. Les parents d'élèves et les enseignants de l'école Georges Fourcade, située dans le quartier de Bois d'Olives à Saint-Pierre, ont décidé de faire cours hier devant l'établissement scolaire. La raison ? Les conditions de travail "extrêmement difficiles", aussi bien pour les enfants que les enseignants.



"La chaleur bat de nouveaux records durant cet été austral mais les salles de classe ne sont pas équipées comme il le faudrait pour que ce soit supportable", clament les parents d'élèves de l'école. Ces derniers ont relevé 14 ventilateurs en panne dans l'établissement, sans compter "des nacos cassés, des plafonds abîmés et la prolifération des moustiques".



La colère des parents est également orientée sur le manque d’ATSEM "qui pénalise le travail des enseignants et donc l’apprentissage des enfants". "1 ATSEM pour 5 classes maternelles, une autre est actuellement en arrêt maladie et une autre personne a été affectée en remplacement mais pour combien de temps ?", s'interrogent-ils.



À travers leur action, enseignants et parents ont voulu marquer le coup pour être mieux entendus, en espérant une action rapide et adaptée de la mairie.



Les parents demandent également le remplacement des ordinateurs volés en 2009 et la pose d’une voile d’ombrage dans la cour des plus grands.