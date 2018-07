La grande Une St-Pierre : Agression "gratuite et violente" d'une femme de 72 ans

J.N à 19 ans, vient de sortir de prison et devra y passer encore trois ans et demi. Mercredi en début de soirée, le jeune homme consomme un cocktail détonant à la gare routière de St-Pierre: rhum, zamal et Rivotril. Un mélange qui aura pour conséquence de déclencher chez le jeune homme un comportement d’une particulière violence. Sans raison aucune, il va s’en prendre à une passante de 72 ans. La victime vient d’arriver à La Réunion après avoir vécu une expérience traumatisante, la perte d’un enfant. Alors que son chemin va croiser celui du jeune J.N, pressentant que le jeune homme n’est pas dans son état normal, elle décide de faire demi-tour.



J.N va alors s’attaquer à elle par derrière. La septuagénaire est rouée de coups. Même une fois la victime à terre, J.N continue encore et encore à la frapper jusqu’à ce que des témoins arrivent à le maîtriser. Son interpellation ne se passe pas sans difficulté. J. N insulte également les policiers.



"Une agression gratuite, violente sans litige ni discussion"



"Une agression gratuite, violente sans litige ni discussion", a fait remarquer ce vendredi le procureur. Jugé sur le mode de la comparution immédiate, J.N, penaud, ne sait comment expliquer un tel déchaînement de violence. Et avec la quantité de produits consommés, impossible de se souvenir de la scène.



"Il a honte de ce qu’il a fait", a plaidé son avocate. Le jeune homme est déjà connu de la justice pour des faits de tentative d’extorsion avec violence mais aussi pour vol et usage de stupéfiant. J.N a des problèmes de toxicomanie pour lesquels une obligation de soins serait plus appropriée que la détention, a tenté de faire valoir son conseil. En vain, le tribunal a suivi les réquisitions du procureur. J.N retournera directement en prison à l’issue de son procès, condamné à 2 ans. Un précédent sursis de 18 mois a également été révoqué. PB Lu 2610 fois