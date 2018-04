A la Une .. St-Pierre: 6 mois ferme pour le vol d'un iphone 6 et le transport d'un couteau

Christian A., 33 ans, vient de suivre une cure de désintoxication mais continue de boire dans les établissements festifs du front de mer de St-Pierre. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il rencontre par hasard une connaissance devant le Factory. L’homme se serait montré peu prodigue à sortir son portefeuille pour régler la note lors de précédentes soirées. Christain A, ivre, décide donc de régler ses comptes en s’emparant du téléphone. La victime tente bien de reprendre son bien mais Christian A. sort de son pantalon un couteau d’une lame de 22 cm et blesse, heureusement de manière superficielle, à l’avant bras la victime.



Alors que finalement il lui rend son téléphone à la demande des vigiles, Christian décide de suivre la victime qui se rend au commissariat de police pour porter plainte. S’ensuit un râlé-poussé devant la discothèque du Showroom. A l’arrivée des policiers, Christian jette le couteau et par provocation va jusqu’à baisser son pantalon devant une policière.



Jugé lundi devant le tribunal de St-Pierre, ce père de famille a expliqué avoir ramené un couteau "pour se protéger des agressions ". 17 mentions figurent à son casier judiciaire condamné pour agression sexuelle, vol aggravé ou vol en réunion. Pour sa défense, son avocate a plaidé son parcours difficile, ayant été violé dans son enfance par un membre de sa famille, et le suicide par pendaison de son frère en prison. En vain. Christian A. a été condamné à 12 mois de prison dont 6 avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve. PB Lu 881 fois





