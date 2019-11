St-Pierre : 5 jours pour faire la part belle aux films courts

La 4e édition du Festival du film court se tient du 13 au 17 novembre dans le Sud de l'île. Au programme, 78 courts-métrages, dont 25 en compétition, projetés dans 4 villes : Saint-Pierre, Saint-Louis, Cilaos et Petite-Île. 5 000 spectateurs sont attendus pour profiter des 33 séances prévues Des projections destinées au grand public, aux étudiants, mais aussi aux scolaires. Objectif : favoriser les actions en faveur des jeunes, des familles et du grand public, à travers notamment une soirée en plein air gratuite, au cinéma Moulin à Café le samedi 16 novembre.Un forum des métiers de l'image, du son et du numérique est par ailleurs organisé le 13 novembre à la Ravine des Cabris. Au menu, la reconstitution d'un plateau de cinéma et des rencontres avec des professionnels du cinéma ainsi que des stands de démos et animations jeux.La marraine cette année : l'actrice Victoria Abril. Cette 4e édition verra également le déplacement de nombreux invités, dont l'invitée d'honneur Claire Borotra qui présidera le Jury Étudiants, Aquine Razafirmahery du Festival Malagasy dans le cadre des Rencontres du Film Court de Madagascar qui présentera la carte Blanche RFC ainsi que Marie Trouvé, Julie Fiorett et Audrey Bacal de Kwa FIlms qui présenteront la carte Blanche KWA FIlms.