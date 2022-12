A la Une . St-Pierre : 4 jeunes hommes en préventive, leur victime souffre d'un trauma crânien et d'une vertèbre brisée

​Dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 décembre, un homme a été roué de coups rue François de Mahy à Saint-Pierre. Interpellés ce lundi et ce mardi, ses agresseurs étaient déférés au tribunal ce mercredi. Par GD - Publié le Mercredi 28 Décembre 2022 à 20:40

Les quatre jeunes hommes soupçonnés d’avoir agressé un autre jeune homme samedi dernier dans les rues du centre ville de Saint-Pierre sont mis en examen pour tentative de meurtre. Ils ont été logiquement placés en détention provisoire dans l’attente de leur procès.



Samedi aux petites heures du matin, la bande composée d’un jeune homme de 25 ans et de trois autres âgés de 18 ans croise la route d’un jeune homme, seul, à hauteur de la rue François de Mahy. Ce dernier ne leur est pas étranger. Ils connaissent leur future proie qui est du quartier.



Grave trauma crânien et vertèbre fracturée



L'un des quatre se bat d'abord avec son vis-à-vis avant que les trois autres s’impliquent à leur tour. Coups de poing et coups de pied pleuvent, la victime est rouée de coups. La scène se déroule devant la discothèque le Five. Au moment de sa prise en charge par les secouristes, son état de santé est critique, son pronostic vital est engagé. Il ne l’est plus aujourd’hui mais il n'est pas tiré d'affaire pour autant. La victime a un traumatisme crânien grave. Elle a subi une opération neuro-chirurgicale. Elle souffre aussi d'une fracture à une vertèbre. A ce stade, les médecins ne savent pas quelles séquelles la victime gardera.



En début de semaine, quatre personnes sont interpellées. Elles sont soupçonnées d’avoir participé à ce passage à tabac. Selon les premières investigations, le contentieux entre les protagonistes est ancien. Toutefois, les enquêteurs recherchent d'autres personnes qui seraient liées ou auraient participé à cette agression.



Comme s’ils avaient du mal à assumer chacun une part de responsabilité dans ce déchaînement de violence, les quatre agresseurs présumés ont livré un témoignage différent.



Tous les quatre sont mis en examen pour tentative de meurtre lors de leur défèrement qui s'est déroulé entre ce mercredi après-midi et ce mercredi soir. Ils ont été logiquement conduits en cellule, le juge des libertés actant leur placement en détention provisoire d’ici leur jugement.