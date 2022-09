St-Pierre : 19 fonctionnaires pour la nouvelle compagnie départementale d’intervention de la police nationale

Le communiqué :



Alliance police nationale 974 se félicite en ce 1er septembre 2022 de l’instauration de la nouvelle compagnie départementale d’intervention de la police nationale au sein de la circonscription de sécurité publique de Saint-Pierre.



Ce projet initié et porté de longue date par notre organisation, a pu finalement voir le jour après de nombreuses rencontres et discussions avec notamment l’ancien Directeur départemental de la sécurité publique de la Réunion Monsieur Jean-François Lebon, le nouveau Directeur territorial de la police nationale de la Réunion Monsieur Laurent Fraysse, sans oublier les élus locaux, tels que le Maire de Saint-Pierre Monsieur Michel Fontaine, l’ancien Député de la 4eme circonscription de la Réunion Monsieur David Lorion, ainsi que la Sénatrice de la Réunion Madame Viviane Malet .



Ce seront donc 19 fonctionnaires qui rejoindront de manière pérenne les rangs du commissariat de Saint-Pierre, avec pour missions, tant d’assurer la sécurité du quotidien, que d’être une force d’intervention rapide en cas de nécessité de maintien de l’ordre sur le département. La crise des gilets jaune a mis en évidence l’importance d’un tel service immédiatement opérationnel sur place.

Ces fonctionnaires travailleront en étroite collaboration avec les différents services de la police nationale de Saint-Pierre, mais également avec les policiers municipaux de la ville puisqu’un partenariat a été signé avec cette collectivité, avec notamment la mise en place de patrouilles mixtes POLICE NATIONALE-POLICE MUNICIPALE. Maillage unique soit dit en passant à la Réunion et qui porte visiblement ses fruits en matière de lutte contre la délinquance.



De plus, l’arrivée de la compagnie départementale d’intervention dans la capitale sudiste, apportera indéniablement plus de consistance dans le cadre de nos négociations déjà engagées par notre organisation syndicale visant au redéploiement POLICE-GENDARMERIE des communes de Saint-Louis, Tampon voire Saint-joseph en vue du projet de développement du grand sud.

Parallèlement, en cette rentrée 2022, Alliance police nationale 974 est satisfait d’avoir été entendu, puisque 5 enquêteurs supplémentaires sont arrivés à La Réunion afin de renforcer le service de sûreté départemental, avec pour principales missions la lutte contre les trafics de stupéfiants, à défaut de disposer d’un service de police judiciaire sur le département.

Enfin, et toujours dans un cadre départemental, nous attendons l’ouverture des discussions sur la création d’une antenne de la police aux frontières au port de la Rivière des galets.



Idriss Rangassamy

Secrétaire départemental

Alliance police nationale 974