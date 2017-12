A la Une . St-Pierre : 12 mois ferme pour avoir violenté une jeune femme et mordu un policier

Cédric L. comparaissait ce lundi devant le tribunal de St-Pierre pour violences et outrages. Ses victimes: une jeune femme et un policier de St-Pierre. Les faits remontent à la nuit de vendredi à samedi. A la sortie des boites de nuit, le trentenaire ivre, 0,42 mg d’alcool par litre d’air expiré lors de son interpellation, remarque une jeune femme et entreprend de la convaincre de venir boire un dernier verre en sa compagnie. La jeune femme refuse pourtant il la suit jusque devant le commissariat de police. Les images de la vidéosurveillance captureront ensuite l’insistance et la violence du mis en cause qui ira jusqu’à l’enlacer, la toucher à plusieurs reprises alors que la victime tente de solliciter l’aide des forces de l'ordre.



En voyant deux policiers venir à sa rencontre, l’homme prend la fuite. L’un deux se lance à sa poursuite, le rattrape et tombe sur lui. "Jusqu’à ce qu’il arrive à ma hauteur, je n’avais pas remarqué que c’était un policier " , s'est justifié Cédric L., ce lundi à la barre dans le cadre d'une comparution immédiate. Le trentenaire fait preuve de résistance ce soir-là. Coups de poings, de pieds, Cédric L. mord jusqu’au sang le policier au flanc gauche et lui empoigne fortement les parties génitales alors qu’une menotte lui enserre le poignet. Après examen médical, 8 jours d’ITT sont prononcés pour le policier blessé. " J’étais saoul. Je m’excuse auprès du policier". En revanche, pas un mot pour la première victime, la jeune femme violentée. La présidente a bien du mal à lui soutirer quelques regrets. La jeune femme qui a disparu après l’agression et n’a pas porté plainte.



"Vous êtes un menteur", a lancé le procureur aux tentatives d'explications du prévenu. Sans les images de la vidéosurveillance, Cédric L. "aurait encore prétendu être le sauveur de la personne qu’il vient d’agresser puis se dire victime de violences policières alors qu’il ne se laisse pas arrêter".



S’il reconnait les insultes et les violences à l’encontre du policier, son avocate a tenu à souligner "la brutalité de l’arrestation". Contusions au visage, aux mains et un oeil au beurre noir pour son client. "S’il s’est débattu, c’est parce que le pied d’un policier sur le thorax l’empêchait de respirer", a-t-elle plaidé.



Déjà condamné pour violences en 2005, Cédric L, père de deux enfants, a écopé de 12 mois de prison ferme, pour avoir violenté la jeune femme mais aussi pour violences et outrages à policiers. Il devra également s'acquitter de 1 000 euros de préjudices. Placé sous mandat de dépôt, il dormira ce soir en prison. Un verdict qui a terrassé sa compagne, prise d'un malaise à l'issue de l'audience.





