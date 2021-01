Société St-Philippe et Ste-Rose enfin à l’heure du Très Haut Débit

Réunion THD (très haut débit) annonce les premiers raccordements en fibre optique des communes de St-Philippe et Ste-Rose. Dès ce jeudi, 720 logements peuvent souscrire à une offre fibre optique auprès de l’opérateur de leur choix. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 à 17:55 | Lu 138 fois

Le communiqué de Réunion THD :



Les techniciens des différents opérateurs télécoms présents sur le réseau de Réunion THD ont fort à faire en ce début d’année. Près de 40% des habitants de ces quartiers ont déjà souscrit à une offre de fibre optique, et une centaine de raccordements sont programmés en cette première semaine. L’engouement des habitants pour bénéficier des meilleurs débits Internet après une année 2020 qui, plus que jamais, a montré l’importance du numérique, conforte les équipes de Réunion THD dans leur mission.



"C’est une fierté pour notre Président, Vincent PAYET, ainsi que l’ensemble de nos équipes de voir que les Réunionnais sont au rendez-vous. Nous continuerons à déployer notre réseau tout au long de l’année 2021 avec pour objectif d’avoir une Réunion 100% connectée bien avant de grandes régions métropolitaines. C’est une opportunité pour notre jeunesse, nos travailleurs ainsi que pour nos entreprises qui pourront se positionner sur le secteur numérique. C’est un avantage dont nous devons profiter" explique Denis FABREGUE, Directeur de la Réunion THD.



Les voies éligibles à la fibre optique dans les deux communes :



À Sainte-Rose :

Impasse Solida

Lotissement Bois Noirs

Lotissement Leconte de Lisle

Avenue des Tulipiers

Avenue Nelson Mandela

Lotissement Cimendef

Rue des Bambous

Rue des Flamboyants

Rue des Campagnacs

Impasse des Calumets

Impasse les Margosiers

Rue des Alamandas

Ruelle des Capucines

Route nationale 2 (n°201 et 209)



À Saint-Philippe :

Rue Kerautrai

Rue la Bourdonnais

Rue de la Chapelle

Rue de l'École

Rue Edmond Albius

Rue Commerson

Route Forestière 4

Rue de la Ravine

Rue des Filaos

Rn2 Basse Vallée

Rue du Brûlé

Route Forestière de Basse Vallée

Impasse des Cannelles

Rue Kerveguen

Impasse Grevillea

Route Forestière 36

Rue Paille en Queue

Rue du Cap Méchant



