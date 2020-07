Société St-Philippe à très haut débit

Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 28 Juillet 2020

"Il y a bien sûr un intérêt économique mais aussi un intérêt de décloisonnement du territoire", s’est réjoui le maire Olivier Rivière. Dans le cadre du plan Très Haut Débit (THB) initié par la Région Réunion, Saint-Philippe va bénéficier d’une meilleure connexion internet.



Le Nœud de Raccordement Optique (NRO), ce local technique, va permettre le raccordement des abonnés du secteur à la fibre pour un montant de 2,5 millions d'euros (hors taxes). La commune souffrait "d’un manque initiative privé" qu’est venu pallier la régie RÉUNION THD (Très Haut Débit), établissement public créé par la Région Réunion, qui a vocation à construire un réseau de fibre optique auprès des communes les plus difficiles d'accès.



"Une étape importante qui doit permettre à moyen terme à la population de St-Philippe de bénéficier de ce qui se fait de mieux en termes de débit internet avec l’installation de la fibre optique". Plus de 2 600 prises seront installées et commercialisées sur le territoire d’ici 2021.



"Nous ne serons plus un territoire excentré à faible débit", a ajouté l’édile qui compte sur ce nouvel équipement pour favoriser l’installation d’entreprises tournées vers les nouvelles technologies notamment dans la prochaine zone d'activités économiques et artisanales.