St-Philippe : Sortie de prison en mai, elle agresse à nouveau son compagnon

Sortie de prison en mai, elle agresse à nouveau son compagnon

En l’espace de trois ans, Émeline a agressé à trois reprises son compagnon. Ce vendredi, la trentenaire a été condamnée à six mois de prison pour de nouveaux faits de violences sur la même victime. Par Annaëlle QUERTIER - Publié le Vendredi 16 Juillet 2021 à 17:31

Condamnée par le passé pour avoir planté une fourchette dans le crâne de son compagnon et un couteau dans son mollet, Émeline comparaissait devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, ce vendredi, pour de nouveaux faits de violence sur la même victime.



Le 14 juillet dernier, dans sa maison de Saint-Philippe, la trentenaire, à l’allure frêle, est alcoolisée. Pour un motif dérisoire, une altercation éclate au sein du couple. Elle saisit alors un couteau et pique son compagnon, lui aussi sous l’emprise de l’alcool, à la fesse. Légèrement blessé, l’homme refuse de se rendre à l’hôpital, craignant pour l’avenir judiciaire de sa moitié.



Inquiète, la mère de la victime décide alors d’alerter les forces de l’ordre et les secours. Une nouvelle fois, le compagnon refuse de se faire soigner et de porter plainte.



Enceinte de jumeaux, la prévenue reconnaît les faits qui lui sont reprochés lors de son procès, sans parvenir à les expliquer. "J’ai besoin d’aide", lâche la mère de 3 enfants, aux magistrats.



Dans ses réquisitions, la représentante du ministère public met en exergue le lourd passé judiciaire de la prévenue : 10 condamnations dont 7 uniquement pour des faits de violences. "Elle est sortie de prison en mai dernier. Deux mois après, elle réitère ses violences sur son compagnon. Où sera la prochaine blessure ?", interroge la magistrate avant de requérir un an de prison à son encontre.



La défense, elle, a plaidé pour la légitime défense. "Son compagnon ne cesse de l’importuner. C’est une certaine forme de légitime défense. C’est quelqu’un d’envahissant", assure la robe noire.



Des arguments qui ont manifestement eu écho auprès du tribunal qui a revu à la baisse les réquisitions du parquet. Par ailleurs, la prévenue a l’interdiction d’entrer en contact avec son compagnon.