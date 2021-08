A la Une . St-Philippe: Perturbations dans la distribution d’eau

La CISE annonce des perturbations dans la distribution en eau pour Saint-Philippe la nuit dernière et aujourd’hui. Les intempéries de ce week-end ayant emporté une canalisation. Par GD - Publié le Lundi 30 Août 2021 à 06:25

Le communiqué :



Nos équipes sont intervenues toute cette journée afin de rétablir l’approvisionnement en eau de la commune depuis Saint Joseph.



La canalisation alimentant la commune de Saint Philippe ayant été emportée par la montée des eaux, les travaux de réparation sont en cours et sauf incident se termineront dans la journée de demain.



Des coupures et des perturbations de la distribution en eau sont toujours en cours sur l’ensemble de la commune et perdureront toute cette nuit et la journée de demain lundi 30/08/2021.



Un prochain point de situation sera communiqué en fin de matinée lundi 30/08/2021.

Nos équipes font le maximum afin de rétablir le service dans les meilleurs délais.

Nous remercions nos abonnés pour leur compréhension.