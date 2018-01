Communiqué St-Philippe: Olivier Rivière fait le tour des écoles Ce lundi, jour de rentrée scolaire, le maire de Saint-Philippe Olivier Rivière a fait le tour des écoles de la commune pour échanger avec le corps enseignants et "faire le point sur différents dossiers". Voici le communiqué de la municipalité :

La rentrée scolaire vient de sonner pour des centaines d'écoliers et autant de parents d'élèves à Saint-Philippe.



Ce nouveau départ fut l'occasion ce lundi pour le maire de Saint-Philippe, Olivier Rivière, et son équipe de faire un tour des écoles du territoire afin d'échanger avec le corps enseignant et de faire le point sur divers dossiers.



Tout d'abord, il s'agissait de constater certains dégâts occasionnés par le passage de la forte tempête tropicale Berguita, les 5 établissements de Saint-Philippe ont en effet subis les pluies diluviennes entraînant par exemple l'innondation de la salle informatique de l'école du centre qui est désormais fermée.



Ensuite, le point a été fait sur la nouvelle organisation de la semaine scolaire avec le passage à la semaine des 4 jours. Le mercredi ayant été supprimé, les nouveaux horaires sont les suivants : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00.



Enfin, le maire a évoqué les chantiers à venir sur le bâti scolaire : un vaste programme pluriannuel d'investissement estimé à 10 millions d'euros qui prévoit la rénovation totale de 4 écoles avec la création d'une cuisine centrale.

Pour rappel, après une consultation locale organisée le 1er octobre 2017, la population a opté majoritairement pour la fusion des écoles du Baril et de Basse-Vallée.



Cette nouvelle structure sera située à la jonction de ces deux quartiers et intègrera les normes relatives au développement durable.



La future cuisine centrale, qui pourra confectionner entre 1000 et 1200 repas/jour distribués aux écoles en liaison froide va permettre de mutualiser toutes les compétences de nos agents cuisiniers au même endroit avec des équipements neufs. Pour un coût de 1 900 000 euros la pose de la première pierre est prévue pour le mois de mars 2018 pour un achèvement prévisionnel des travaux en mai 2019.



Les écoles maternelles et primaires du centre font partie déjà d'un ensemble cohérent qui va très bientôt s'enrichir par la création d'un espace d'accueil pour la petite enfance dont la livraison est prévue pour ce semestre.

En effet, les travaux pour la réalisation d'une micro-crèche à proximité immédiate de ces deux établissements sont presque achevés et la livraison devrait se faire très prochainement.



Ce projet permet non seulement, de redonner vie à un bâtiment public tombé en désuétude en permettant à des enfants en bas âge de visualiser très tôt le milieu scolaire, mais également d'insérer des jeunes dans un espace d'apprentissage en vue d'une préparation opérationnelle à un emploi dans la petite enfance.









N.P Lu 128 fois





Dans la même rubrique : < > "Non à un CHU au rabais !" Taxe d’apprentissage : Avec le RSMA devenir acteur de la réussite de la jeunesse réunionnaise !