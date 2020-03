A la Une ... St-Philippe : Le choix de l'expérience ou de la jeunesse ?

Maire sortant: Olivier Rivière



Candidats déclarés: Yohan Cervantes (Imaginer et agir en solidarité), Olivier Rivière (Agir ensemble et laisser dire !), Wilfrid Bertile (Ensemble pour Saint-Philippe).



La commune de Saint-Philippe compte 5 235 habitants et fait partie de la Casud. Les électeurs saint-philippois auront droit pour ce scrutin à un duel opposant le maire sortant, le vice-président de la Région Olivier Rivière, et l’ancien député-maire de la commune entre 1971 et 1989, le géographe Wilfrid Bertile. Le troisième larron de cette élection est Yohan Cervantes, engagé aux cotés du Parti socialiste dans ses premiers pas en politique



Ce dernier a été porté par un comité de jeunes, qui souhaitait une union des opposants à Olivier Rivière, mais aussi par l’ancien maire Alix Éthève et Frédéric Salvan, fils de son rival et ancien maire Hugues Salvan.



Olivier Rivière aura fort à faire face à une opposition désormais unie mais compte sur le soutien de la droite et du président de Région pour aller chercher un troisième mandat, rappelant la situation financière de la commune peu avant le départ de Wilfrid Bertile.



Résultats 2014 (1er tour)

Candidats

Voix

% exprimés

Olivier Rivière (Union de la droite)

1 763

53,44

Yohan Cervantès (DVG)

316

9,57

Didier Dalleau (PS)

681

20,64

Fridelin Courtois (DVD)

539

16,33

Yohan Cervantes (Imaginer et agir en solidarité), Olivier Rivière (Agir ensemble et laisser dire !), Wilfrid Bertile (Ensemble pour Saint-Philippe).La commune de Saint-Philippe compte 5 235 habitants et fait partie de la Casud. Les électeurs saint-philippois auront droit pour ce scrutin à un duel opposant le maire sortant, le vice-président de la Région Olivier Rivière, et l'ancien député-maire de la commune entre 1971 et 1989, le géographe Wilfrid Bertile. Le troisième larron de cette élection est Yohan Cervantes, engagé aux cotés du Parti socialiste dans ses premiers pas en politiqueCe dernier a été porté par un comité de jeunes, qui souhaitait une union des opposants à Olivier Rivière, mais aussi par l'ancien maire Alix Éthève et Frédéric Salvan, fils de son rival et ancien maire Hugues Salvan.Olivier Rivière aura fort à faire face à une opposition désormais unie mais compte sur le soutien de la droite et du président de Région pour aller chercher un troisième mandat, rappelant la situation financière de la commune peu avant le départ de Wilfrid Bertile.





