St-Philippe : La fête du Vacoa arrive bientôt à floraison

Saint-Philippe s’apprête à célébrer sa 29e fête du Vacoa. Du 6 au 15 août, la commune va de nouveau mettre à l’honneur le terroir et les traditions, tout en présentant un plateau artistique exceptionnel. Par NP - Publié le Samedi 30 Juillet 2022 à 07:13

Le communiqué:



Du 06 au 15 août, Saint-Philippe célèbre un terroir, des cultures mais avant tout un savoir-faire traditionnel après deux années de restrictions sanitaires et sociales qui n’ont pas permis le maintien de l’évènement.

Le vacoa est la plante emblématique de la commune, et à l’occasion de la 29e édition de la Fête du Vacoa, les visiteurs profiteront d’une fête de terroir tirant sa source au cœur des traditions réunionnaises. C’est l’un des événements culturels incontournables à Saint-Philippe mais également à l’échelle régionale.



Cette manifestation se tiendra sur le champ de foire de Saint-Philippe situé à Basse-Vallée, au Cap Méchant de 09h00 à 00h00 du 06 au 15 août.



Elle met à l’honneur une espèce endémique de La Réunion et tout un pan de l’artisanat réunionnais. La Maison de la Tresse et du Terroir est le symbole de cet art préservé, qui regroupe en son sein 6 vannières ; elles seront présentes dans la partie artisanale pour la vente de leurs œuvres et des démonstrations de tressage.

Après deux ans d’absence les réunionnais ont hâte de retrouver les réjouissances traditionnelles du cœur du sud sauvage, ainsi pour cette année de reprise, nous attendons environ 100 000 visiteurs.



Le site de la Fête se compose de quatre parties :

- une partie artisanale avec 25 stands mettant en avant l’art du tressage du vacoa, les produits du terroir et l’artisanat de la Réunion (apiculteurs, agriculteurs, coopérative, stand de bien-être, fait main...).

Des partenaires tiendront également d’un stand d’information et de sensibilisation à destination du public sur notre environnement : la CASUD, la Chambre de l’agriculture, la SOBAC, Cacao Péi, Coccinelle...

- une partie commerciale, qui regroupe 14 stands commerciaux (vêtements, accessoires, électroménagers),

- une partie foraine, qui comprend 25 manèges et attractions, 4 restaurants, 10 snack-bars et 6 confiseries,

- une partie (basse) exposition/vente de voitures avec la participation de 4 concessionnaires automobiles.



Entrée

L’entrée de la Fête du vacoa demeure cette année non payante pour favoriser l’accès aux familles à nos traditions, d’autant plus dans le contexte inflationniste que nous connaissons.



Travaux d’amélioration du site

La municipalité a profité de cette pause forcée de 2 ans pour lancer des travaux conséquents sur le site afin de refaire une beauté à notre champ de foire.



- Ainsi, 25 chalets démontables (3X3 et 6X6) en bois ont été installés pour accueillir la partie artisanale ;

- Un bâtiment flambant neuf pour l’office du tourisme et la Maison de la Tresse, cette dernière y tiendra ses quartiers le temps des festivités ;

- Quatre bâtiments ont été construits pour accueillir des restaurateurs qui pourront régaler les visiteurs de leur savoir-faire ;

- La municipalité a fait l’acquisition d’un podium neuf qui dispose d’un espace scénique beaucoup plus grand que l’ancien ;

- Nouveau matériel de sonorisation performant permettant une meilleure restitution des prestations artistiques ;

- De nombreux travaux d’aménagement : réfection des allées, installation électrique remise à neuf...



La programmation

L’objectif de ces 10 soirées de festivités est de proposer des plateaux artistiques diversifiés, pour que toutes les générations trouvent leurs styles musicaux. Nous avons proposé un plateau de qualité, avec des artistes réunionnais reconnus pour la quasi-totalité des concerts.



Ci-dessous la programmation :



Les points forts du plateau artistique et des animations  Animation 3e Jeunesse Figure incontournable de l’animation des radio-crochets et de la journée 3e jeunesse a la Réunion, la prestation de Joël BÈGUE comprend :

-la journée de la 3e jeunesse ;

-l’élection de Miss Mamie Vacoa

-le radio-crochet.  Le concours artisanal Ce concours est l’occasion de montrer tout ce que l’on peut faire avec la feuille de Vacoa et

surtout mettre en lumière la créativité des artisans.



Les artisanes et artisans sont invités à participer au concours artisanal dont le thème est « Baba Vacoa », confection d’œuvres en vacoa autour de l’univers du bébé.



Le concours sera toujours piloté par l’Office du Tourisme de Saint-Philippe.  La journée des enfants le mercredi Durant cette journée dédiée, des spectacles pour enfants seront organisés, des ateliers de maquillage, et tous les forains partenaires appliqueront des tarifs réduits de moitié pour leur attraction.  L’élection de Miss Vacoa Moment de charme traditionnel et incontournable, cette année nous avons 14 candidates qui vont concourir pour la couronne. Le jury sera composé de Miss Réunion, Aziz Patel, et d’autres partenaires de Twenty Two Project.  Atelier culinaire autour du vacoa et du palmiste La restauration scolaire de Saint-Philippe animera un atelier de cuisine et de dégustation afin d’apprendre aux visiteurs des recettes à base de choux de vacoa, de palmiste et de pinpin : salade de palmiste, gratin de palmiste, gâteaux et gratin de pinpin...  Le Trail du Sud Sauvage Dimanche 7 août, une course et une randonnée de 21 km avec 700 mètres de dénivelé positif. Départ à 7h de la mer Cassée pour une arrivée sur le site du Cap méchant. 400 coureurs sont attendus.



Les transports, les parkings et la fréquentation La CASUD, partenaire incontournable de la collectivité, a mis en place la gratuité de la ligne STB durant la période des festivités pour les personnes de la commune désireuses de se rendre sur le site de la fête. Les horaires seront disponibles sur le site de la CASUD.

