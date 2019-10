St-Philippe: L'évènement Magma'gnifique sera maintenu malgré la probable éruption

"Une éruption volcanique serait au contraire un atout, et un clin d'œil inespéré du volcan créateur, lors d'un week-end destiné à mettre à l'honneur ses merveilles", ajoute-t-elle.

La manifestation "Magma'gnifique aura bien lieu à Saint-Philippe ce week-end. La municipalité tient à démentir une rumeur infondée qui circule à grande vitesse depuis ce matin, remettant en cause la tenue de l'événement Magma'gnifique en raison d'une probable éruption volcanique La municipalité saint-philippoise tient à informer, en concertation avec la sous-préfecture, que cette rumeur est "fausse" et que Magma'gnifique aura bien lieu "et ce même si une éruption devait survenir ce week-end" puisque ses services ont déjà intégré ce scénario dans les travaux préparatoires, incluant notamment le déplacement du village Magma'gnifique.