St-Philippe: C'est parti pour la 28e édition de la Fête du Vacoa !

Envie de vous évader ce weekend ? La commune de Saint-Philippe lance ce samedi 3 août sa traditionnelle fête du Vacoa, et ce jusqu'au 15 août. Cette 28e édition se déroulera sur le site du Cap Méchant.



"La fête du Vacoa fait partie de notre ADN identitaire et ce que l'on met à l'honneur lors de cette manifestation, c'est notre patrimoine et les femmes et hommes qui savent le sublimer", a indiqué mercredi le maire de Saint-Philippe, Olivier Rivière, lors de la conférence de presse.



Pour ce weekend, notons le début du concours artisanal et l'élection de Miss Vacoa 2019 ce samedi, suivi dimanche du Trail du Sud Sauvage. La programmation complète à retrouver ci dessous: