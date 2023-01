A la Une . St-Paul ne souhaite plus voir de nouvelles enseignes de fast-food s'installer sur son territoire

La prise de position est assumée. Alors que pour de nombreux maires, le développement de leur commune rime souvent avec l'installation de centres commerciaux ou de fast-foods, Emmanuel Séraphin ne compte pas suivre la même voie. Lors de la présentation de ses vœux à la presse ce vendredi, le maire de Saint-Paul n'a pas caché son opposition de voir des multinationales de restauration rapide s'installer sur le territoire de sa commune. "Nous en avons déjà assez", clame-t-il. Par SI - Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 à 17:47

Ne souhaitant pas stigmatiser une société ou une autre, Emmanuel Séraphin et ses élus souhaitent par leur prise de position interpeller sur les problèmes de santé engendrés par la "malbouffe". "Nous avons rencontré les dirigeants de ces enseignes en leur expliquant nos convictions et quelle vision nous avons pour cette population qui rencontre pas mal de soucis en terme de maladies cardio-vasculaires et bien sûr le diabète", tient-il à rappeler. "Nous n'accompagnerons donc pas ces projets et nous en avons refusé dernièrement", poursuit-il.



"Nous avons cette route de la "malbouffe" qui sort depuis les Aigrettes et qui arrive devant ce temple qu'est le Centhor où l'on apprend les marmays à bien cuisiner. Ce n'est pas notre vision des choses. Certaines enseignes n'ont pas besoin d'autorisations publiques pour pouvoir s'installer mais pour celles qui en auront besoin, notre réponse sera claire", assure Emmanuel Séraphin.