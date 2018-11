St-Paul : l'interdiction de vente d'alcool reconduite

Le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé a décidé de reconduire l’interdiction de vente d’alcool sur tout le territoire communal entre 12h et 8 h le lendemain matin. Ce nouvel arrêté reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre.



Pour rappel, l’interdiction de vente concerne les boissons des groupes 3, 4 et 5 et cela quel que soit le vendeur (supermarché, snack bar, bar station-service, restaurant…)



La violation de cet arrêté sera punie d’une amende prévue pour les contraventions de la IVe classe, soit 750 euros. Les contrevenants s’exposent également à des conséquences administratives.