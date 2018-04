St-Paul: contrôle "anti-pousse", près de 200 conducteurs interceptés

Entre minuit et 4 heures du matin dans la nuit de vendredi à samedi, les gendarmes se sont rendus sur l'axe mixte de Cambaie pour mener un contrôle anti-pousse. Le but étant d'intercepter les automobilistes dits pousseurs, qui prennent plaisir à faire vrombir leurs véhicules.



Les gendarmes soupçonnent que l'intention de cette opération ait fuité sur les réseaux sociaux. Mais bien que les pousseurs étaient moins nombreux qu'à leur habitude, les 25 agents ont tout de même pu contrôler près de 200 véhicules.



Sur ces véhicules, 11 automobilistes ont été contrôlés avec un taux d'alcoolémie délictuel. Un autre conducteur a refusé d'obtempérer et a tenté de fuir. Intercepté, "Il se trouve qu'il était au volant d'une voiture signalée volée depuis un mois et demi à l’Étang-Salé", comme le souligne le JIR.