St-Paul célèbre la Fête Nationale

Une cérémonie de commémoration adaptée au protocole sanitaire actuel en présence de la Sous-Préfète, Sylvie CENDRE, de Jude BARET, président de la section locale des Anciens combattants et des Victimes de Guerre et des enfants du Conseil communal des Enfants et des Jeunes.

Un rendez-vous marqué par plusieurs événements. Notamment la première prise de parole du Maire de Saint-Paul, Emanuel SÉRAPHIN, lors d’une commémoration.

L’occasion pour lui de prononcer un discours rappelant la symbolique de la prise de la Bastille en 1789. Le moment aussi de rendre hommage aux Anciens Combattants qualifiés de « gardiens de la nation ».

« Vive la République, vive La Réunion, vive la France », lance la premier magistrat, Emmanuel SÉRAPHIN.

Une cérémonie aussi marquée par la prestation musicale de la chanteuse, ABIJA, et du groupe NESHAMA.