Municipales 2020 St-Paul : Yoland Velleyen s'engage pour les femmes Au cours d'une conférence de presse aujourd'hui, Yoland Velleyen a présenté son programme en faveur des femmes. Nous vous les livrons ci-dessous :

La femme est le pilier de notre société pourtant, elle connaît dans son quotidien différentes formes de violence :



- Violences conjugales,



- Violences intra-familiales,



- Violences physiques,



- Violences verbales notamment en extérieur (en ville, dans les trans- ports en commun,...).



Notre action se place sur le champ de la prévention et de la sensibilisation.



Une action qui se déclinera tout au long de la mandature et plus car nous souhaitons revenir sur des valeurs de vivre en harmonie pour que chacun, surtout la femme, trouve sa place dans la société dans le respect des uns et des autres.



Un espace d’accueil et d’écoute pour les femmes :



La création dans les 5 Bassins de Vie, d’un lieu de ressource pour l’accueil et l’écoute des femmes qui rencontrent des difficultés dans leur quo- tidien (violences conjugales, maltraitance,...).



- Un accueil anonyme et confidentiel pour l’écoute et l’orientation de ces femmes : un SOS social. Le développement de partenariat avec les acteurs sociaux sera nécessaire pour une écoute de qualité, une meilleure orientation et un vrai soutien.

- La mobilisation des acteurs associatifs et institutionnels pour le développement d’actions de sensibilisation pour tous, car on est tous concernés par la question :



o Information et sensibilisation des femmes pour qu’elles identifient ces lieux comme un espace de ressources et comme un lieu de répit et d’échanges (la possibilité pour elles de libérer la parole et d’être rassurées).



o Développement d’actions pour les femmes, dans les 5 Bassins de Vie, pour qu’elles puissent retrouver confiance en elles, se sentir fortes et se relever (groupe de parole, self-défense, confiance en soi,...).



o Sensibilisation des enfants et des jeunes, tout au long de l’année sur “l’égalité des sexes “, pour un vrai travail d’éducation sur la condition de la femme, la transmission de valeurs, de respect, d’engagement et de responsabilité.



Le développement d’un réseau de femmes et d’hommes sentinelles



De la sensibilisation par les femmes et les hommes pour les Femmes : création d’un réseau de femmes sentinelles dans les Bassins de Vie et les quartiers pour être porteuses de ce message, élus et non- élus seront les pionniers de ce réseau.



Ces femmes et ces hommes sentinelles seront avant tout :



- Le premier maillon d’une chaîne afin d’accueillir la parole des femmes victimes de violences.



- Les relais pour mobiliser les femmes et pour les orienter vers les espaces d’accueil et d’écoute.



- Force de proposition dans leurs quartiers pour des actions à de- stination des femmes



La création d’une instance de veille sociale sur la question de la femme



La création d’une instance de veille avec les acteurs associatifs et institutionnels, les citoyens et les élus pour :



- Recenser les besoins identifiés dans les quartiers



- Remonter les propositions pour chaque Bassin



- Valoriser les actions mises en place Il s’agit, à terme, d’être force de proposition pour alimenter la ré- flexion et permettre la mise en place de nouvelles mesures adaptées aux différentes situations par nos parlementaires.



