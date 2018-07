St-Paul: Vaste opération de contrôle routier ce vendredi

La nouvelle directrice de cabinet du Préfet de La Réunion, Amélie Vauthier-Bardinet, a décidé ce vendredi après-midi de mener une vaste opération de contrôle routier, avec des éléments de l'Escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie et de la compagnie de Saint-Paul.



Cette décision arrive peu de temps après les drames qui ont touché l'Ouest de l'île le weekend du 7 juillet dernier. Les contrôles routiers seront donc renforcés. "Durant près de deux heures, les militaires de la gendarmerie se sont rendus au niveau de la RD3 à Plateau Caillou et sur la RD4 à Bois-de-Nèfles à proximité de l'endroit ou un motard à perdu la vie le dimanche 8 juillet dernier", précise le JIR.



Résultats: de nombreux automobilistes ont été verbalisés pour excès de vitesse et alcoolémie. D'autres opérations de ce type devraient de nouveau avoir lieu sur l'ensemble de l'Île dans les prochains jours.