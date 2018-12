St-Paul: Une opération "anti-gaspi" à la cantine

Une classe de l'école du mont Roquefeuil effectuait ce midi une opération "anti-gaspi" lors du déjeuner. Une opération menée dans le cadre à la fois d'un projet d'école global portant sur le développement durable, et par la mairie, dans le cadre de sa politique d'amélioration de la qualité de la restauration scolaire.



Sandrine Fontaine, directrice de la restauration scolaire et de la nutrition au sein de la mairie de Saint-Paul, nous expliquait que le projet de la mairie est de maîtriser les coûts de la restauration et d'améliorer la qualité des produits proposés aux enfants. Une scoop, RD2A, a été missionnée cette année scolaire pour quantifier les réels besoins des élèves saint-paulois en termes de goût et de quantité.



Concrètement, en classe, les enfants ont été sensibilisés à la nutrition et au gaspillage alimentaire, depuis le début d'année scolaire. Ce jour, ils étaient amenés à trier les restes de leurs assiettes afin que les déchets soient pesés. Cette quantification permettra d'une part de leur proposer un grammage adapté à leur appétit, et d'autre part de les sensibiliser à la réalité du gaspillage.



Les petits élèves réfléchiront à comment réduire le gaspillage au sein de l'école, mais aussi à la maison. Une petite fille, interrogée ce midi sur ce qu'elle pense du gaspillage alimentaire, nous répondait "la nourriture coûte cher, et dans le monde, des enfants n'ont pas à manger". La maîtresse nous a expliqué que lors des échanges en classe, les enfants ont d'eux-mêmes élargi le débat à la faim dans le monde.