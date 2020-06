A la Une ... St-Paul : Une fillette de 3 ans sauvée par deux gendarmes le jour de la fête des mères

Sur sa page Facebook, la gendarmerie de la Réunion adresse ses félicitations à deux gendarmes qui n'ont pas hésité à mettre leurs compétences en gestes de premiers secours pour sauver une fillette de 3 ans le jour de la fête des mères. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 8 Juin 2020 à 16:17 | Lu 1407 fois

"Le jour de la fête des mamans, dans l'après-midi, à Saint-Paul à la Réunion, une fillette de 3 ans est retrouvée inanimée au fond d'une piscine par un témoin.



Deux gendarmes en repos de l'Agign et de la COB Le Tampon, sont présents sur les lieux, et s'empressent à prodiguer les gestes de premiers secours qui permettent alors de la réanimer.



Les secours ont pris ensuite le relais . Évacuée à l’hôpital, son état de santé est stabilisé.



Félicitations aux sauveteurs !"



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité