St-Paul : Une déviation de nuit sur la RN1 du 13 au 17 août

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de réfection de joints de chaussée et d’enrobés sur l'ouvrage de l'Etang Saint Paul, la circulation sera interdite entre l’échangeur de Saint Paul et celui de Savanna dans le sens Sud/Nord de 20h à 5h les nuits du lundi 13, mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 août.



Une déviation sera mise en place par la RN1 échangeur de Saint Paul, la RN1A puis retour sur la RN1 par l’échangeur de Savanna.