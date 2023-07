St-Paul : Un chauffeur de poids lourd ivre fuit après avoir causé un accident

Condamnation pénale d’un chauffeur de poids lourd



Ce mercredi 05 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a condamné pénalement le chauffeur de poids lourd ayant cumulé 5 infractions lors d'une seule instance dont :

- Une conduite en excès de vitesse

- Une conduite sous l’empire d’un état alcoolique

- Une conduite d’un véhicule malgré une suspension de son permis de conduire

- Un délit de fuite après un accident

- Une dénonciation mensongère



Ce dernier avait causé un accident sur les routes de Saint-Paul et a fui du fait qu’il soit alcoolisé, effectuant à l'issue une dénonciation mensongère auprès de la gendarmerie.



En conséquence, il a été condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis intégral pendant deux ans sans mandat de dépôt et ce avec une obligation de soins et mesures de contrôle pendant les 2 ans ainsi que le remboursement du préjudice causé aux victimes qui sera déterminé à une date ultérieure.