La grande Une St-Paul : Un ULM s'écrase, un mort, un blessé grave

Au bout de la piste de la base de Cambaie à Saint-Paul, un ULM s'est crashé ce samedi après-midi. L'accident a fait deux victimes. L'une est décédée, la seconde est entre la vie et la mort. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 6 Août 2022 à 16:26

Un accident tragique vient de se produire à quelques mètres de la base ULM de Cambaie à Saint-Paul. Deux personnes étaient à bord de l'appareil, un pilote instructeur et un élève.



L'une d'elle est décédée dans le crash, la seconde est grièvement blessée. Les secours sont sur place et procèdent à son évacuation. C'est le pilote qui serait décédé.