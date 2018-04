St-Paul : Toutes les écoles seront ouvertes ce jeudi 26 avril

Toutes les écoles élémentaires, maternelles et primaires de la commune de Saint-Paul seront ouvertes et accueilleront les enfants ce jeudi 26 avril 2018.



Après le passage de Fakir, les agents communaux se sont affairés à remettre en ordre et à nettoyer les salles de cours et jardins des écoles de la commune afin d’accueillir dans les meilleures conditions les petits écoliers Saint-Paulois.