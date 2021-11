La grande Une St-Paul : Titularisations et hausse du pouvoir d'achat pour les employés communaux

Le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, a présenté les orientations budgétaires de l'année pour la commune. Son programme comprend notamment un dispositif pour améliorer la situation des employés communaux.

Le nouvel édile de Saint-Paul a décidé de se pencher sur la situation des employés communaux dans le cadre des orientations budgétaires de la ville. Le projet va être présenté au conseil municipal demain, et sera soumis au vote. Emmanuel Séraphin présente un plan d'action sur plusieurs années pour améliorer le pouvoir d'achat des agents, leur permettre d'évoluer au fil de leur carrière et assurer leur bien-être au travail.



Un plan pluriannuel de titularisation des agents de la ville sera soumis au vote lors de ces orientations budgétaires. L'objectif du maire est de pérenniser 60 employés chaque année.



Pour ce qui est du pouvoir d'achat, la majorité souhaite augmenter le montant et le nombre de tickets restaurants l'année prochaine : de 5 à 6 euros. Une valorisation progressive de 500 euros net sur l'année figure aussi dans le projet. Emmanuel Séraphin souhaite aussi maintenir les chèques cadeau de 100 euros par agent.



Le bien-être au travail fait aussi partie des priorités de la mairie qui veut faire évoluer l'organisation de travail ainsi que proposer des immersions dans un autre service et dans une autre ville. Le programme inclut une heure d'activité culturelle et sportive et des actions contre l'illettrisme.



Les autres propositions de la majorité municipale



La majorité proposera demain au conseil municipal, une mutuelle communale aux habitants les plus défavorisés. La gratuité de la cantine pour la moitié des foyers fait aussi partie du projet.



La reconstruction de l'école de Grand Fond y figure aussi, tout comme la piscine de Bellevue ou encore l'aménagement des centres-villes et des chemins agricoles dans les hauteurs.