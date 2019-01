St-Paul: Sandra Sinimalé croisera le fer avec son père Joseph en 2020

La guerre des Sinimalé aura bien lieu en 2020 à Saint-Paul. Comme annoncé par nos confrères du Quotidien, Sandra Sinimalé a officialisé sa candidature lors d'une réunion publique ce lundi au Guillaume.Poursuivie pour "recel de détournements de fonds publics" dans le cadre du procès des emplois fictifs du centre de gestion (CDG) , la fille de l'actuel maire de Saint-Paul Joseph Sinimalé pourrait écoper d'une peine d'inéligibilité. Citée par le média, Sandra Sinimalé a promis devant ses partisans qu'elle sera "blanchie" dans cette affaire.Outre Sandra Sinimalé, d'autres membres de sa famille pourraient également partir au combat pour les prochaines municipales à Saint-Paul selon Le Quotidien. Parmi eux: Jean-Yves Sinimalé, l'ancien directeur de cabinet et frère de Joseph Sinimalé, mais aussi David Sinimalé, neveu du premier édile saint-paulois et également ancien membre du cabinet de ce dernier.D'autres candidats devraient dans les prochains mois officialiser leur candidature dans la sous-préfecture de l'Ouest comme le conseiller départemental du canton 19, Giovanny Poire, mais aussi le président de l'association Océan Prévention Réunion (OPR) Jean-François Nativel ou encore le candidat malheureux de la dernière législative dans la 7e circonscription et président de l'association Ptit Coeur , Aurélien Centon. Il faudra également compter sur le PLR, qui devrait monter une liste avec à sa tête Huguette Bello ou son fidèle bras droit Emmanuel Séraphin.