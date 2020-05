Communiqué St-Paul : Reprise du marché du Mail de Rodrigues et un spécial artisanat ce dimanche Le marché sur le Mail de Rodrigues (St-Paul) reprend ce dimanche. Le communiqué de la Ville : Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 20 Mai 2020 à 15:50 | Lu 68 fois

Progressivement et dans le respect des règles sanitaires imposées par le gouvernement, la ville de Saint-Paul relance les activités des marchés forains. A l’exception de celui de Plateau Caillou, le marché forain de la Saline, de Saint-Gilles-les-Bains et bien sûr du front de mer de Saint-Paul sont organisés depuis la fin du confinement dans des conditions strictes. Espacement entre les stands, limitation des exposants exclusivement en produits alimentaires…



Afin d’élargir l’offre d’écoulement des produits, la ville de Saint-Paul relance ce dimanche 24 mai le marché du Mail de Rodrigues à l’Hermitage. Celui-ci sera limité à 40 forains en produits alimentaires et se tiendra de 7h à 13h.



Parallèlement et afin de soutenir l’économie locale, plus particulièrement le monde artisanal, la Ville de Saint-Paul organise également dès ce dimanche 24 mai un marché spécial artisanat. Il s'agira de proposer aux artisans un espace de vente dédié suite à l’impossibilité de les intégrer aux marchés traditionnels.



Ce marché artisanal se déroulera de 7h à 13h sur la place du marché forain du front de mer de Saint-Paul. La population pourra s’approvisionner en produits artisanaux.



Pour la sécurité de tous, les règles suivantes sont imposées par la Préfecture et feront l’objet d’une surveillance attentive de la part des services municipaux :



· Le nombre maximal de stands est fixé à 56 ;

· Une distance minimale de 4 mètres minimum devra être respectée entre chaque stand ;

· Les dimensions des stands ne devront pas dépasser 4mx3m, leur installation se fera de 5h à 7h.

· Chaque commerçant devra organiser la vente de façon à ce qu’une distance de 1 m minimum soit établie entre son étal et le client à l’aide d’un marquage au sol ou d’une barrière.

· Au sein du marché, le respect de tous les gestes barrières devra être strictement observé, avec notamment le lavage régulier des mains. Les forains devront se munir de gel hydroalcoolique.

· Les commerçants serviront eux-mêmes leurs clients et toute manipulation des produits par ces derniers devra être limité ;

· Un contrôle sera réalisé afin de limiter à cent (150) le nombre de personnes présentes simultanément au sein du marché (clients et forains).



Les forains artisans intéressés sont invités à s’inscrire dans ce dispositif (Direction Développement économique au 02 62 45 90 69). Tout exploitant non inscrit ne sera pas autorisé à s’installer.



Enfin, il est demandé à la population de faire preuve de civisme en respectant les consignes et le dispositif de filtrage mis en place par les services municipaux à l’entrée comme à la sortie des marchés.







