St-Paul: Quand deux futurs candidats aux municipales se rencontrent à l'Elysée

Ibrahim Patel ne cache plus ses ambitions de se présenter aux municipales à Saint-Paul en 2020. Et il est plus que probable que Joseph Sinimalé le soit aussi, à moins qu'il ne laisse la place à sa fille Sandra.



Cette rivalité sur le terrain n'empêche pas les deux hommes de garder de bonnes relations et de poser volontiers ensemble sur les perrons de l'Elysée, jeudi, à l'occasion de la cérémonie de remise du Livre bleu d'Annick Girardin au président Macron.



Reste à savoir si les sourires seront aussi francs dans un an, quand la campagne démarrera...