St-Paul: Prison ferme pour le cambrioleur au masque de tête de mort

Keddy Aclinous, surnommé "le voleur au masque de tête de mort" par Le Quotidien, a été condamné hier à deux ans de prison plus six mois d'un sursis révoqué pour une série de vols commis avec deux femmes dans la région de Saint-Paul le week-end dernier.



Vendredi dernier, ils ont été mis en fuite par des oies réveillées par leur présence au cours de leur premier méfait.



Lors de la deuxième tentative de cambriolage le lendemain, le trio de pieds nickelés a été mis en déroute par leur victime, un ancien de la Marine nationale qui ne s'est pas laissé trompé par l'arme factice pointée sur sa nuque.



Si Keddy a écopé de la prison ferme, ses deux accompagnatrices, condamnées respectivement à un an et à six mois de prison, pourront bénéficier d'un aménagement de peine.