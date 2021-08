A la Une . St-Paul : Pour ne pas rentrer chez lui à pied, il vole un fourgon

Il n’en était pas à son coup d’essai, raison pour laquelle un trentenaire a été condamné pour vol et écroué ce lundi. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 2 Août 2021 à 15:38

Pris en flagrant délit de vol de véhicule près du front de mer à Saint-Paul, Vincent M. avait menacé de "foncer dans le tas", si on ne le laissait pas partir. Le propriétaire du fourgon dérobé l’avait laissé filer avant que les gendarmes ne mettent fin à cette atteinte au bien.

Entre temps, Vincent avait commencé à écouler les matériaux qu’il avait trouvés dans le fourgon.

Ce 30 juillet, il était sans permis et alcoolisé "Il traine son état de santé comme un boulet", justifie son avocate, Me Virapoullé, en défense. Car le prévenu jugé dans le cadre de la procédure accélérée au palais de justice de Champ-Fleuri a, selon ses dires, été hospitalisé une dizaine de fois pour des difficultés psychologiques ces dernières années.

"Mon traitement est trop lourd. Je n’ai personne pour m’aider dans la vie de tous les jours alors je le prends pas", détaille le trentenaire à l’attention du tribunal. "Malgré la mise en place d’un suivi judiciaire suite à une précédente condamnation, il commet des fautes à répétition", souligne la procureure avant de requérir 8 mois d’incarcération.

Ce lundi Vincent M., dont le casier est constellé de six mentions, est parti en prison pour 8 mois.





