St-Paul : Pas de climatisation pour les petits en cette rentrée

Vendredi matin, quelque 13 954 élèves Saint-Paulois retrouveront le chemin de l'école, dont 5 143 en maternelle. Le maire de Saint-Paul affirme être fin prêt pour cette rentrée 2018, malgré un changement considérable : l'entrée en vigueur de la semaine de 4 jours.



Dans un contexte de restrictions budgétaires et avec la fin des contrats aidés, la mairie, à qui échoit le fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, a dû changer son fusil d'épaule. Elle remplace les contrats aidés par des Parcours Emploi Compétence (PEC). Les personnels recrutés via le Pôle emploi feront fonction d'agents territoriaux, en tant qu'ATSEM ou en restauration scolaire. Ces PEC dureront le temps d'une année scolaire, à l'issue de laquelle, forts de leur formation, ils seraient reclassés dans le privé par Pôle emploi.



Joseph Sinimalé affirme que les écoliers sont une des grandes priorités de sa mandature et précise que chaque classe de maternelle se verra attribuer une ATSEM. Des ATSEM titulaires d'un CAP petite enfance, et recrutées en partenariat avec Pôle emploi.



200 000 euros pour les actions périscolaires



Les temps périscolaires seront assurés par des associations, le mercredi matin étant désormais non scolaire, la ville s'inscrit dans le "Plan mercredi" du gouvernement, afin de bénéficier d'une aide de la CAF d'un euro par heure et par enfant pour le financement du périscolaire. Un premier bilan sera effectué par la mairie en octobre, afin de pallier les éventuels manques de personnel encadrant. La mairie octroie 200 000 euros aux actions périscolaires cette année.



Les écoles accueilleront les petits Saint-Paulois de 8h à 11h30, puis de 13h à 15h30. Les accueils périscolaires ouvriront en moyenne à 7h, et fermeront à 17h30. Le mercredi, l'accueil périscolaire sera assuré aux mêmes horaires, en l'espoir que le personnel soit suffisant.



3 millions d'euros engagés pour des travaux de rénovation des écoles



Si un budget de 3 millions d'euros a été engagé pour des travaux de rénovation des écoles, deux écoles sont largement en retard: Bellemène et Grand-Fond. A Bellemène, les travaux n'ont pas pu se faire durant ces vacances, l'octroi du marché ayant été contesté auprès du tribunal administratif par deux entreprises. Après sa victoire au tribunal administratif, la mairie envisage un début des travaux dans les prochaines semaines, travaux qui s'avèreront bruyants et générateurs de poussière.



La nouvelle école de Grand-Fond, ne verra pas le jour avant longtemps, les élèves sont condamnés à travailler dans des préfabriqués surchauffés une bonne partie de leur scolarité. En effet, Joseph Sinimalé veut que toute la zone soit inclue dans un grand plan de réaménagement, qui inclurait la délocalisation de la gendarmerie de saint-Gilles. Il faudra d'abord déclasser des terrains agricoles, ce qui prendra un temps certain...



Les 15 écoles du littoral ne seront pas climatisées à la rentrée, à l'exception de l'école élémentaire de La Saline les Bains. C'était une promesse du candidat Sinimalé, mais, affirme-t-il, les parents ne sont pas unanimes quant aux bienfaits de la climatisation. La municipalité, pour décider si elle équipe les écoles des bas de climatiseurs, attend l'avis éclairé du CAEU.

